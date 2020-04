Serie A, vertice sulla ripresa

MILANO – Lega di serie A compatta per provare a portare a termine la stagione interrotta dall’epidemia di coronavirus. Come si legge in una nota, l’assemblea “ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza”.