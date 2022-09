Il saluto di Sergiño Dest al Barcellona: il messaggio social [FOTO]

Sergiño Dest è un nuovo calciatore del Milan, pronto a dare il cambio a Calabria o a Theo Hernandez quando servirà far rifiatare i due terzini titolari. L'ultimo acquisto della sessione estiva rossonera arriva a in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Dest è pronto per la sua nuova avventura in rossonero ma ha voluto salutare con un messaggio social la squadra blaugrana: