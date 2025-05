Serginho: “Il Milan dovrà esprimersi al 100% per battere il Bologna”

Verso la finale di Coppa Italia, l'ex rossonero ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dando un parere su Milan e Bologna

Lorenzo Focolari Redattore 13 maggio 2025 (modifica il 13 maggio 2025 | 09:58)

Domani sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, il Milanaffronterà il Bologna nella finale di Coppa Italia. A pochi giorni dalla vittoria per 3-1 in campionato, i rossoneri cercheranno il bis per aggiudicarsi il trofeo.

In vista dell'importante sfida, Serginho ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha dato il suo parere sulla squadra di Conceicao e su quella di Italiano. Ecco le sue parole.

Sui rossoneri: "Il Milan ha confermato di essere una grande squadra che però nell'arco dei novanta minuti ha degli alti e bassi, dei blackout che non puoi permetterti. Purtroppo è tutta la stagione che il problema si ripete e il rischio tra un paio di settimane è quello di ritrovarsi fuori dalle prime quattro in classifica per uno-due punti. Spero ancora nella rimonta Champions, ma non è facile".

Sul Bologna: "Squadra pericolosa e organizzata, che è reduce da una stagione nella quale ha mostrato un bel calcio. Ha una mentalità e un modo di giocare offensivo: il Milan ne ha avuto conferma per oltre un'ora venerdì. Domani sera il Milan dovrà esprimersi al 100%. Un Milan all'80% non basterà per vincere. Serve una prova con l'intensità mostrata venerdì, quando c'è stata la rimonta".

Il 3-4-3 trasmette più sicurezza al Milan: "Conceicao è bravo e ha dovuto risolvere diversi problemi con il poco tempo che da gennaio in poi ha avuto per lavorare. Al Milan se non vinci è normale essere criticati, ma chiudere questa stagione con due coppe non sarebbe un brutto risultato".