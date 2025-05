Calciomercato Milan, terremoto Cardinale: “Ha deciso! Al 99% manda via…”

Il Milan si prepara a voltare pagina. Dopo la finale della Coppa Italia contro il Bologna - a prescindere da come finirà - partirà ufficialmente una rivoluzione che porterà all'apertura di un nuovo progetto tecnico e di un nuovo ciclo. Salvo clamorosi colpi di scena, Sergio Conceicao saluterà e verrà scelto un nuovo allenatore. Ma il tecnico portoghese sarà solo il primo tassello di un ribaltone che si annuncia ben più profondo e generale. Le lacune emerse nel corso di questa stagione hanno infatti acceso i riflettori anche su una rosa che, in troppi momenti, ha mostrato limiti evidenti.

Ed è proprio per questo che i vertici del Milan stanno preparando un'importante rifondazione tecnica. Tradotto: in vista del calciomercato estivo, tanti giocatori rossoneri rischiano l'addio e tra i nomi in ballo ci sono pure nomi pesantissimi. Non sono infatti da escludere cessioni eccellenti e sacrifici dolorosi. Noi abbiamo fatto il punto con il nostro borsino, aggiornato con tutte le percentuali dei giocatori che rischiano il taglio a fine stagione. E allora andiamo a scorrere, uno per uno, tutti i calciatori che potrebbero lasciare il Milan e occhio alle sorprese <<<