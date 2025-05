Boban duro su Scaroni: “Non c’entra nulla con il calcio e con il Milan”

Su Scaroni: "Una persona che non dovrebbe mai essere nel calcio. Non c'entra nulla con il calcio. Però certe persone per i poteri che hanno avuto e per le posizioni che hanno avuto non si sono mai veramente chieste profondamente, non hanno mai creato quella struttura spirituale per chiedersi: ma è giusto che io vada lì? Perché si va ovviamente verso gli interessi. Ma il Milan? Non c'entra nulla con il Milan, pur essendo un grande manager, che ha avuto grandi successi. Io non ho seguito la sua vita, così come lui non ha seguito la mia. Una volta si doveva andare in Lega Calcio e lui non poteva. Eravamo allo stadio, io gli davo del lei perché lo tenevo abbastanza distante. Maldini gli dice: "Paolo, per Zvone questo è stato il suo pane negli ultimi anni, ha fatto le istituzioni, conosce la Lega, sa fare queste cose". Poi avevo anche nel contratto questi doveri di rappresentanza, ma non me ne fregava niente, perché avevamo altre cose da sistemare. E Scaroni fa: "Ok, allora mandami il tuo curriculum..." (ride, ndr)".