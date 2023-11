Serafini: “Difficile dire chi potrebbe sostituire Pioli. De Zerbi no, Conte…”

Luca Serafini è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, dove ha parlato del Milan. Sul futuro della panchina rossonera: "Bisogna essere realisti. Molti vorrebbero uno come De Zerbi, che però non ha mai allenato una grande squadra. Il Brighton non vince da sei partite in campionato: al Milan, un filotto del genere peserebbe molto, mentre al Brighton sono ancora tutti felici e contenti. De Zerbi non è una strada percorribile per due motivi: prima di tutto non credo che andrà via dal Brighton e poi parliamo di un allenatore che non ha mai guidato una grande squadra”.