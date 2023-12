Milan, segnali di crescita importanti da Jovic con il Frosinone

Sabato sera il Milan ha vinto 3-1 contro il Frosinone a San Siro. Nel match contro i gialloblù, Stefano Pioli ha avuto grandi segnali di miglioramento da Luka Jovic , che ha segnato il gol del vantaggio e fornito l'assist per la rete di Tomori , Il sito ufficiale del club si è soffermato su questo tema.

Il punto: " Luka Jović ha confermato la sensazione di essere in costante miglioramento . Dopo la giocata con la Fiorentina e il palo con il Borussia Dortmund, nella terza consecutiva a San Siro è arrivato finalmente il gol, condito da un assist per il 3-0 di Tomori .

Difficilmente all'interno del match ha sbagliato scelta, ha saputo pulire e lucidare i palloni che la squadra gli ha affidato e alla prima occasione ha colpito . Questi segnali lasciano ben sperare nell'economia di una stagione in cui il suo contributo sarà molto prezioso". (acmilan.com)

