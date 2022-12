Seedorf consiglia Rafa: “Resta qui, i soldi poi arriveranno”

Clarence Seedorf ex centrocampista del Milan, ha voluto consigliare Rafael Leao su una questione molto calda nei nostri giorni

Clarence Seedorf , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda del momento. Ovvero il prolungamento del contratto di Rafael Leao. “Io sarei contento se continuasse con il Milan, sarebbe una scelta corretta. Deve ancora migliorare e, se andasse via, rischierebbe di ridurre i margini di crescita. I soldi arriveranno… e saranno abbondanti“.

Seedorf, che con la maglia del Milan ha alzato i trofei più prestigiosi, consiglia a Rafa di rimanere a Milano per crescere ancora. Non è l’unico a pensarla così. Tanti ritengono che questa sarebbe la decisione più intelligente nell’immediato. Se continuerà a migliorare, non mancheranno poi le super proposte dall’estero.