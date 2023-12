Seedorf: “Esultanza Milan? Non era ancora chiaro l’altro risultato”

Ieri sera il Milan ha fatto il suo dovere, battendo il Newcastle 2-1 in rimonta , ma non è bastato. I tre punti ottenuti a St James' Park, grazie al gol di Chukwueze all'84', sono valsi alla squadra di Pioli solo il terzo posto e l' Europa League . Clarence Seedorf , opinionista di Prime Video, ha commentato l'esultanza finale dei rossoneri.

Le parole dell'ex rossonero

"In quel momento in cui hanno esultato, il risultato dall'altra parte non era ancora chiaro. Era una partita difficile da vincere, è un momento di vittoria che hanno celebrato, visto che in campionato c'è stata qualche difficoltà. Poi ovviamente c'è stata la doccia fredda con il risultato dall'altra parte che non è arrivato".