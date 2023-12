Seedorf chiaro: “Ho l’amaro in bocca. Ecco per quale motivo…”

Seedorf ha l'amaro in bocca per quanto successo ieri con la squadra rossonera di Milano. Ecco tutti i dettagli sulle sue dichiarazioni

Clarence Seedorf alla fine della sfida di Champions League tra il Milan di Stefano Pioli e il Newcastle ha fatto il punto della situazione rossonera e soprattutto di un girone tutt'altro che positivo. Andiamo a vedere tutte le sue dichiarazioni in cui ha spiegato il perché questo Milan ha lasciato (senza ombra di dubbio) l'amaro in bocca.

"Ho l'amaro in bocca perché nelle prime gare, specialmente la prima gara, fare gol era importante. Devi capire che se giochi la Champions, per di più nel "gruppo della morte", come si dice, ogni partita contava veramente". La squadra ha sorpreso anche nella restante parte del match. Infatti non è mancato un punto sulla partita di ieri.

"Quindi complimenti al Milan per come ha reagito nel secondo tempo, e direi che per la stagione è importante andare avanti in Europa, perché comunque continui a fare esperienza anche con gli altri giocatori e hai le partite importanti per poter girare, speriamo senza tutti questi infortuni".

