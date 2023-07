Il Milan prova il secondo affondo per Musah: l’offerta dei rossoneri

In questi giorni il Milan ha messo a segno i primi colpi di mercato così da arrivare al raduno di domani già con dei rinforzi. Tuttavia il club meneghino spera di metterne a segno altri nel corso dei prossimi giorni per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Pioli. Furlani e Moncada sono a un passo dal chiudere la trattativa con l’AZ Alkmaar per Reijnders e parallelamente mantengono vivi i discorsi con il Valencia per Musah.

Il Milan ha già trovato un accordo con il centrocampista americano, ma deve ancora trovare un’intesa con il Valencia. Il club spagnolo infatti non ha accettato la prima offerta dei rossoneri di 15 milioni più 2-3 di bonus. La richiesta infatti degli spagnoli è di minimo 25 milioni di euro per vendere il cartellino del giocatore.

Il club di via Aldo Rossi non sembra intenzionato a gettare la spugna e ha in programma di intraprendere un nuovo contatto con il Valencia. Il centrocampista classe 2002 piace molto, ma i Diavoli non sono disposti a fare follie per acquistarlo. La dirigenza spera di poter chiudere il colpo senza superare la soglia dei 20 milioni di euro.