Rossi: “Maignan buon innesto. Sta tornando il grande Milan”

L'ex portiere del Milan Sebastiano Rossi, ha parlato alle colonne di Tuttosport rilasciando una lunga intervista sul campionato dei rossoneri

Il portiere del Milan degli "Invincibil", Sebastiano Rossi, ha parlato alle colonne di Tuttosport rilasciando una lunga intervista sul campionato dei rossoneri e, in particolare, su quello di Mike Maignan. "È un buon portiere, di quelli che fanno parate importanti quando servono. È sveglio tra i pali, oltre agli interventi decisivi, quando ha la palla improvvisa sempre, non è statico. Molti suoi colleghi tendono a fare sempre la medesima giocata se sono in possesso del pallone... E' bravo con i piedi, è bravo con le mani" ha spiegato Rossi parlando dell'estremo difensore rossonero che ha raccolto il testimone di Gigio Donnarumma. Se il Milan ci ha visto lungo? "Diciamo che ci sono i momenti in una carriera - ha spiegato Rossi -. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Maignan è arrivato nel momento giusto al Milan. E sta dimostrando di saperci stare in rossonero".

Poi un pensiero sulla lotta scudetto dei rossoneri, dalle parole di un tifoso del Milan come l'ex portiere. "Con il prossimo turno, potrebbe davvero diventarlo (favorito, ndr). Io faccio gli scongiuri, perché tifo per i rossoneri. Di certo il Milan è una squadra in crescita, in quello che come è ben noto è il periodo decisivo della stagione" ha fatto sapere Rossi. Infine un'analisi alla società: un buon allenatore come Stefano Pioli e un ex campione come Maldini che ha dimostrato di poter dire la sua anche come dirigente... Il grande MIlan sta tornando? "Speriamo. Mi auguro che sia l’inizio di un’era".