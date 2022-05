Corsa scudetto, Buffon: “Domenica sera gara delicata per il Milan”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ,Gianluigi Buffon, si è ì espresso in merito alla corsa al titolo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta il pensiero di undici campioni del mondo dell'Italia 1982 e 2006. Fra questi vi è Gianluigi Buffon , che si è così espresso in merito alla corsa al titolo:

Sulla vincente fra Milan ed Inter : "La favorita ad oggi è il Milan, ma solo ed esclusivamente per lo scontro diretto a favore: può permettersi di pareggiare una partita, non è poco".

Sui possibili giocatori decisivi: "Punto su un tris per ciascuna delle due squadre: Maignan, Ibrahimovic e Pioli sono i tre uomini che possono decidere lo scudetto in casa rossonera. Per l'Inter dico Handanovic, Brozovic ed Inzaghi".