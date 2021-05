Scrivere il finale della storia: a Bergamo 10 passi avanti o 10 passi indietro

MILANO – Poteva essere la serata del ritorno in Champions. Poteva, ma non è stata. Il Milan gioca una delle partite più brutte della sua stagione e getta all’aria il primo di due match point per accedere alla più grande competizione...

Redazione Il Milanista

MILANO - Poteva essere la serata del ritorno in Champions. Poteva, ma non è stata. Il Milan gioca una delle partite più brutte della sua stagione e getta all'aria il primo di due match point per accedere alla più grande competizione europea. Contro il Cagliari è stata l’ennesima brutta prestazione casalinga del Milan. I rossoneri hanno raccolto in casa solo 9 punti su 15 sfide giocate contro squadre dal nono posto in giù. Numeri troppo bassi insomma per chi si prefissa traguardi importanti.

LE PAROLE DI PIOLI - L’unico modo che ha il Milan di tornare nell’Europa dei big è vincere a Bergamo contro l’Atalanta, e servirebbe un miracolo considerando il recente andamento della squadra di Gasperini. “Per tutto il campionato che abbiamo fatto non arrivare tra le prime quattro sarebbe sicuramente una delusione ma non un fallimento, quest’anno abbiamo gettato le basi per un futuro da Milan vincente”, ha spiegato Stefano Pioli al termine della partita con il Cagliari. Ma contro le squadre che si difendono il Milan ha sempre problemi a segnare: “Quando troviamo squadre cosi chiuse andiamo in difficoltà. Servivano giocate dei singoli o palle inattive, non è stata la serata migliore. Siamo sicuramente delusi e amareggiati, ma vogliamo rialzarci".

L'UNICA SOLUZIONE RIMASTA - Ora non ci sono alternative. Per salvare la stagione, per non gettare alle ortiche un percorso lungo due anni il Milan deve andare a vincere a Bergamo. Bergamo che è lì dove probabilmente tutto ebbe inizio con quel 5-0 terribile subito poco prima di Natale che diede una carica impressionante agli uomini di Pioli, anzichè affossarli. Vedremo se anche dopo la sfida con il Cagliari, il Milan saprà tirar fuori dal cilindro la giusta carica per scrivere un finale della storia bello, emozionante, europeo.