Scontro finale per la Champions: tutte le combinazioni possibili

Mancano solo 90 minuti e saranno quelli che decideranno il futuro di Stefano Pioli, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e dei loro rispettivi club.

MILANO - Ormai ci siamo. Il weekend è alle porte e con lui si porterà l'ultima giornata di Serie A. Con la corsa salvezza che ormai non ha più nulla da dire (dopo il pareggio di ieri nel recupero fra Lazio e Torino, anche il Benevento è matematicamente in Serie B, insieme alle già note Crotone e Parma) e il campionato che ha già eletto da tempo l'Inter campione, resta solo la Champions League da assegnare . Inter, appunto, e Atalanta sono già dentro. Pioli, Gattuso e Pirlo si giocano con i rispettivi club gli ultimi due posti . Uno rimarrà deluso, per uno di loro sarà completo fallimento. Queste tutte le combinazioni possibili dell'ultima giornata.

Si considerano gli scontri diretti: due vittorie e due sconfitte a testa per tutte. Vi è dunque assoluta parità. Si va dunque a considerare il secondo criterio, la differenza reti generale negli scontri diretti: Milan in Champions League per la maggior differenza reti. Parità tra Napoli e Juventus: Napoli in Champions per la maggior differenza reti generale in campionato (a meno che non perda con dieci o più goal di scarto contro il Verona).