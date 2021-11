Milan, disastro in difesa: da rivedere il turnover

Analizziamo il match di San Siro tra Milan e Sassuolo. Molte sono state le scelte sbagliate a partire dal turnover.

Redazione Il Milanista

Addio al primo posto in classifica, perchè stamattina i rossoneri si sono svegliati a tre punti di distanza dal Napoli. Tutta colpa della bestia nera dei diavoli, ovvero il Sassuolo che spesso a San Siro riesce a fare degli scherzetti. Basti pensare che l'ultima sconfitta dei rossoneri intern era giunta proprio contro i neroverdi ad aprile scorso. Ora la corsa scudetto si è complicata con il Napoli che è balzato in vetta solitaria ed i nerazzurri che insidiano a solo un punto dai rossoneri, pronti a sfruttare qualsiasi passo falso. Nel Milan di ieri è funzionato poco o nulla, contro un Sassuolo molto rapido e lucido. Una delle tante cause è sicuramente la stanchezza dei calciatori sia fisica che mentale, in seguito alla gara di Champions League, la quale ha "spremuto" le energie dei diavoli.

La difesa è da rivedere, faceva acqua da tutte le parti, presa spesso in controtempo dalle avanzate del Sassuolo. Il solo Kjaer non è bastato per difendere la porta rossonera contro un super Scamacca e compagni, non supportato dalla grigia prestazione di Romagnoli. I cambi di formazione di Pioli sono risultati un grave errore, soprattutto nel turnover a centrocampo.

Bakayoko non è riuscito a brillare, spesso in ritardo e con poca grinta. Lasciare sia Kessie che Tonali in panchina non è stata di certo una mossa geniale. Anche l' attacco capitanato dal solito Ibrahimovic e Rafael Leao non ha entusiasmato, i due spesso fiacchi e scarichi contro la difesa neroverde. Neanche dopo l'inserimento di due innesti freschi come Messias e Pellegri è cambiato qualcosa, con un Milan che è risultato statico e senza idee per tutti i 90 minuti di gioco.