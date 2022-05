Sconcerti: “Con questo Scudetto il Milan lancia un messaggio diverso”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Milan dopo la vittoria dello Scudetto di ieri. Sentite le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Zona Gol, trasmissione in onda su Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti che sulla vittoria del Milan dello Scudetto ha detto: “Il messaggio che lancia lo Scudetto del Milan al calcio italiano? Lancia un ragionamento diverso. È uno Scudetto raggiunto durante il risanamento della società. È uno Scudetto in controtendenza. Eravamo abituati agli Scudetti successivi a dei debiti, qui è stato il contrario. Pioli è stato un maestro nel portare ambizione e nel far crescere tutti. La sua figura è stata fondamentale perché va ricordato che nella squadra ci sono ancora molti giovani. Sarà interessante vedere il Milan in campo internazionale".