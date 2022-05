Sconcerti: «Inter e Milan, perché stadio in comune? La casa non va divisa»

Mario Sconcerti ha parlato del progetto di Inter e Milan per costruire un nuovo stadio in comune tra nerazzurri e rossoneri. NUOVO STADIO – Queste le parole all’interno del canale Spreaker di Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti...

NUOVO STADIO – Queste le parole all’interno del canale Spreaker di Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti sul progetto di Inter e Milan per costruire un nuovo stadio in comune tra nerazzurri e rossoneri. «Perché Milan e Inter dovrebbero avere uno stadio in comune? Non è un passo indietro? Era necessario quando si giocava in uno spazio comunale, adesso che si prepara una grande spesa, perché farla per qualcosa che dovrà essere diviso con altri? Lo stadio è la casa di una squadra, la casa è l’unica cosa che non è giusto dividere. Non ricordo precedenti di stadi di proprietà in comune. Ci sarà un motivo. Ogni squadra ha il suo spazio privato dove gioca e accumula la propria storia. Il mio dubbio è di principio, ma nasce anche dall’offerta Investcorp».