Sconcerti: “Il Milan è l’unico avversario di sostanza della Juventus”

MILANO – Durante la diretta di ieri a TMW Radio è intervenuto Mario Sconcerti. Il giornalista sottolinea come la Juventus non incuta più timore come negli ultimi anni: “Mi sembra che le altre ne stiano approfittando, se finisse oggi il campionato la Juventus sarebbe in Europa League, dopo nove anni che è stata sempre in testa alla classifica salvo nel 2015 quando riprese dopo. Credo potrebbero approfittarne anche di più, perché finalmente questo è un campionato che aspetta Juventus e Inter, aspetta tutti e in particolare la squadra che è sempre stata più pericolosa. La Juventus, a livello di classifica, è stata molto avvantaggiata dal 3-0 a tavolino, visto che negli altri scontri diretti con Roma e Lazio non è riuscita a vincere. Sono mancati gli avversari di buona sostanza fin qui, a parte il Milan”.