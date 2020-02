Sconcerti: “C’è stata nella rimonta la volontà dei fuoriclasse”

MILANO – Mario Sconcerti ha commentato così la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan: “L’Inter è di nuovo in testa alla classifica insieme alla Juve, ma stavolta è diverso. Sono caduti molti pregiudizi, non c’è più sorpresa. È la squadra che è cresciuta definitivamente, peraltro quasi solo con i vecchi, quelli che erano pochi e avevano limiti. C’è stata nella rimonta la volontà dei fuoriclasse, quelli che non mettono disperazione nel loro gesti, ma la fiducia nella propria differenza”.