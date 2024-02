Schwoch: “Milan in forma, ma gli mancherà Reijnders che è fondamentale”

“Kvara è stato un giocatore in grado di risolvere la partita e non solo per il gol che ha fatto. In generale il primo tempo del Napoli mi è piaciuto perchè gli azzurri hanno provato a schiacciare il Verona nella propria metà campo, mentre nella ripresa c’è stata confusione dovuta anche alla pressione di dover vincere obbligatoriamente la partita. In questo momento la squadra tende a soffrire nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto. In generale un calciatore come il georgiano non andrebbe mai sostituito, ma è anche vero che nel corso di questa stagione ha spesso fornito delle prestazioni sottotono e che non mettevano l’allenatore in condizione di tenerlo in campo fino alla fine.