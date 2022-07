Scatto Renato Sanches, intesa trovata: il mediano si avvicina al Milan!

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo. E lo dimostrano i colpi che arrivano dalla avversarie - vedi Pogba e Di Maria per le zebre -. Il Milan però, nonostante il tempo (tanto) tempo perso il mese scorso, ha iniziato a fare sul serio . Chiuso il capitolo a proposito di Origi, ora si è buttato a capofitto sulla questione 'tridente'. I due indiziati principali ad arrivare sono Ziyech dal Chelsea e la stellina belga Charles De Ketelaere. E ogni giorno sembra che venga fatto un passettino in più verso il loro atterraggio nel capoluogo lombardo.

La trequarti offensiva però, non è l'unico tassello da sistemare come ben sappiamo. Ci sarebbe anche la delicata faccenda relativa al centrocampo. E qua, il nome principe è proprio quello di Renato Sanches. Lui, sempre e solo lui. Non se n'é mai andato via dalla testa dei dirigenti milanisti. Rimane un punto fermo, inamovibile, intoccabile. Maldini e Massara lo desiderano troppo. Sarebbe la l'incastro perfetto per la cerniera di centrocampo, il tassello mancante insieme ai vari Bennacer, Tonali, Pobega e il talentuoso Adli. Tutto molto interessante, ma a che punto è la trattativa? Ci sono delle novità succulenti?