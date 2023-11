Scaroni: “L’inaugurazione del nuovo stadio nel 2028. Su Sala…”

Il Presidente del Milan, presente al Lombardia World Summit 2023 a Milano, ha fatto il punto sul tema dello stadio, tra Milano e San Donato

Paolo Scaroni torna a parlare dello stadio. Il Presidente del Milan, presente al Lombardia World Summit 2023 a Milano, ha fatto il punto sul progetto. Il dirigente rossonero ha spiegato i tempi per l'impianto a San Donato: "Si prevede che la costruzione cominci a fine 2024, inizio 2025. L'inaugurazione la attendiamo nel 2028, per la stagione 2028-2029". Scaroni ha precisato: "Ci sono molti italiani che conoscono il nostro Paese: quando uno fa queste previsioni in Italia, si va su un terreno scivoloso... Ma questo è il nostro piano".

Il Presidente ha parlato anche dello stadio in città: "Se riuscissimo a fare uno stadio a Milano, del livello delle più grandi squadre del mondo, porteremmo un indotto fondamentale. Ogni tanto mi rammarico di non essere mai riuscito a convincere in particolare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a dire alla popolazione: 'Io voglio dotare Milano del più bello stadio del mondo, senza tirare fuori una lira'".

Scaroni ha concluso: "Non dimentichiamoci che San Siro è stato riammodernato con i soldi dei contribuenti. Lui aveva la possibilità di dire 'facciamo uno stadio stupendo e lo pagano i due club di Milano'. Non sono mai riuscito a trovare questo lessico".

