Scaroni: “Tifo sempre per le italiane in Europa, bene le ultime vittorie”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del Milan e sulla crisi affrontata ha detto: “Parlo da tifoso: mi sembra che abbiamo un altro passo, ma il calcio è imprevedibile. Guardate per esempio la finale del Mondiale: per settanta minuti la Francia non è scesa in campo, eppure per pochissimo non ha portato a casa la Coppa. Nel calcio c’è un’alchimia che si crea per cui si possono fare grandi cose e anche momenti difficili, che bisogna aspettare che passino“.