Scaroni a Milan TV: “Ecco tutte le novità sul nuovo stadio…”

In esclusiva a Milan TV ha parlato Paolo Scaroni che ha detto: “Se ci sono novità sul tema stadio? Di nuovo è che abbiamo 70mila spettatori, ringrazio i tifosi che non ci fanno mai mancare l’appoggio soprattutto in questi momenti un po’ difficili per noi. Per quanto riguarda lo stadio c’è stato l’incontro con il sindaco di Milano l’altro giorno, e con il sindaco di Milano si parlano delle ipotesi per la città di Milano”.