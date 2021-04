Scamacca, come sale il prezzo! Ma il Milan non molla la presa

Le ultime novità sul futuro dell'attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, Gianluca Scamacca, conteso da più big italiane.

MILANO - Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti sul taccuino di Maldini e Massara. Il Milan procede dunque nell'ottica di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le novità saranno tante, a cominciare dalla neonata Super League. La nuova competizione nasce per far fronte alla crisi economica che ha investito il club, a detta di Florentino Perez, presidente della neonata associazione. "Siamo giunti alla conclusione che facendo la Super League al posto della Champions potremo coprire le ingenti perdite dovute alla crisi. La Uefa non minacci ma dialoghi : questo progetto è la salvezza del calcio, con la riforma della Champions proposta da Ceferin nel 2024 saremmo già tutti falliti. Quando si parte? Il prima possibile " - queste le parole di Perez.

LA SUGGESTIONE SCAMACCA - Anche il Milan vi parteciperà dunque e i rossoneri dovranno adeguarsi presto alla qualità che molti top club "colleghi" attualmente vantano. Uno dei nomi sul taccuino di Maldini è proprio quello di Gianluca Scamacca: attaccante moderno, giovane e di grande prospettiva. Il giovane bomber italiano non è certo una novità: il Diavolo, infatti, è da tempo sulle sue tracce. Il nome di Scamacca è stato accostato al Milan già durante la sessione estiva scorsa di calciomercato. Le richieste però erano già alte e si spiega, anche così, la decisione di darlo solamente in prestito al Genoa.

LE RICHIESTE DEL SASSUOLO - Il Sassuolo però, proprietario del cartellino, non ha alcuna intenzione di fare sconti e le parole del suo Amministratore delegato, Giovanni Carnevali, sono più che chiare: “A gennaio abbiamo detto no a 25 milioni di euro ma adesso lo sanno tutti che Scamacca vale almeno 40 milioni. Poi, se arriva una richiesta da un club della Superlega, il prezzo aumenta". In attacco si continua comunque a monitorare con attenzione la situazione legata a Dusan Vlahovic. Anche in questo caso il prezzo è volato alle stelle: Commisso, per meno di 40-50 milioni di euro, non vuole privarsene.