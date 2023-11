Savicevic: “Scudetto? Vedo le due milanesi davanti a tutti…”

L'ex rossonero Dejan Savicevic ha parlato del Milan in vista della partita di oggi contro il Lecce. Ecco le sue parole...

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex numero 10 del Milan Dejan Savicevic che sulla lotta Scudetto ha detto: " L'Inter e i rossoneri sono le squadre più forti. Ci metto anche il Diavolo, nonostante contro l'Udinese abbia sbagliato tutto”.

Infine un pensiero su Stefano Pioli

“Pioli? Non vedo tutte le partite, ma ha vinto lo Scudetto con un paio di giocatori forti e gli altri... meno. Giù il cappello per questo". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'ex numero 10 del MilanDejan Savicevic.