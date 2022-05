Verso Sassuolo- Milan: al Mapei Stadium sono attesi 18mila tifosi rossoneri

Un'altra trasferta che si gioca in casa per Pioli e compagni. A Reggio Emilia saranno tantissimi i tifosi rossoneri.

Poco più di 24 ore separano il Milan dal grande appuntamento dello Scudetto e i rossoneri vogliono arrivare carichi e concentrati alla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo . La squadra di Pioli ha un vantaggio di due punti sui cugini nerazzurri ed ha a disposizione due risultati su tre per centrare l'obiettivo. Basterà un pari, la squadra di Simone Inzaghi può solo sperare in un passo dei Diavoli che hanno il destino nelle loro mani. Ormai si è vicinissimi ai titoli di coda e lo Scudetto per il Milan è passato da essere un sogno a un obiettivo, e domani potrebbe finalmente essere realtà.

Non solo la squadra, anche i tifosi non mancheranno all'appuntamento più importante della stagione. Al Mapei Stadium sono attesi circa 18.000 tifosi rossoneri. L'impianto sportivo di Reggio Emilia, che ospita le gare del Sassuolo, ha una capienza di 21.500 spettatori. Per il Diavolo è un'altra trasferta che si gioca in casa, con i tifosi ospiti che sono in netto vantaggio rispetto a quelli neroverdi. Un'altra risposta a conferma della vicinanza del popolo rossonero, più unito che mai in questo momento della stagione. Come era accaduto nella sfida del 24 aprile all'Olimpico contro i biancocelesti, i sostenitori del Milan hanno 'assaltato' il botteghino e faranno sentire a casa i propri beniamini. Sono aspetti che ben chiariscono l'entusiasmo che il lavoro di Pioli, Maldini e Massara ha riportato in tutto l'ambiente meneghino. Erano infatti molti anni che non si vedeva una presenza così viva della tifoseria.