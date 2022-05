Sassuolo-Milan 0-3, Rossoneri campioni d’Italia: al Mapei è uno show!

Il Milan festeggia il 19° Scudetto della sua storia. Una gara favolosa giocata dai rossoneri che s'impongono per 3-0 e celebrano il titolo.

Redazione Il Milanista

Il Milan festeggia il 19esimo Scudetto della sua storia, e lo fa al termine di una partita straordinaria. Una gara dominata nei primi 45', quando Leao ha acceso il motorino e per tre volte ha mandato in gol i suoi compagni. Il dominio dei rossoneri è totale: la squadra di Pioli archivia il discorso nella prima frazione. Rossoneri a riposo con un 3-0 che sta stretto al Milan. Il Diavolo giganteggia e crea palle gol su palle gol, Leao gioca da fenomeno e Giroud, come al solito, sceglie sempre i momenti giusti per lasciare il segno. Saluta nel migliore dei modi anche Frank Kessié per salutare i suoi tifosi. L'ivoriano segna il gol del 3-0, salutando con una prova positiva i 18.000 tifosi rossoneri presenti a Reggio Emilia. La festa rossonera inizia all'80esimo, dai cori per Pioli ai festeggiamenti dei tifosi che esplodono al triplice fischio, per una stagione fantastica: il Milan è campione d'Italia.

1° TEMPO

Un primo tempo monumentale del Milan. I rossoneri cercano tanto il gol fin dal calcio d'inizio, e a trovarlo ci pensa Olivier Giroud. Al 16' la sblocca il bomber francese che sfrutta una delle infinite sgroppate di Leao sulla fascia sinistra e deposita in porta l'assist del portoghese per l'1-0. L'uomo dei gol pesanti colpisce ancora. Al 31' stessa e identica giocata dell'uno a zero. Un Leao fenomenale recupera palla, salta tutti e mette al centro dove Giroud colpisce alle spalle di Consigli per il 2-0. Passano cinque minuti e arriva anche il 3-0. Terzo assist per Leao, stavolta sulla fascia destra, che cerca a rimorchio l'arrivo di Frank Kessié. L'ivoriano deposita in fondo alla rete il terzo gol dei rossoneri. Nella prima frazione di gioco il Milan colleziona 15 tiri, di cui 11 in porta e va all'intervallo in netto controllo della gara.

2° TEMPO

L'obiettivo principale nella ripresa è quello di mantenere alta la concentrazione. Il Sassuolo cerca di gestire di più il pallone e trovare una reazione. Per il Milan si tratta solo di gestire la partita e sfruttare le occasioni in contropiede. I ragazzi di Pioli hanno ancora qualche chances per allungare il parziale. Giroud tenta di ricambiare il favore del doppio assist a Leao ma il portoghese non trova la via della rete. A un quarto d'ora dal termine Stefano Pioli dà spazio a Zlatan Ibrahimovic, per quella che potrebbe essere la sua ultima partita in carriera. La squadra vuole fortemente farlo segnare. Al 78' Leao sfodera un altro assist dolcissimo, proprio per Ibra, che di testa insacca in rete. Il VAR però annulla tutto per il fuorigioco di Rafael Leao. Spazio anche per l'ipotetica ultima partita di Alessio Romagnoli, con il Milan e la fascia da capitano al braccio.