Sassuolo-Milan, il bilancio delle ultime 10 partite: i numeri

La sfida di oggi è la partita della stagione. Vediamo insieme gli ultimi dieci confronti tra Milan e Sassuolo.

Redazione Il Milanista

Manca meno di un'ora alla sfida che vale una stagione, quella che può riportare i rossoneri a sollevare al cielo il trofeo di Campioni d'Italia. Al Mapei Stadium l'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, per centrare un titolo che manca da undici anni. Vediamo insieme le ultime dieci sfide in cui si sono incontrati Milan e Sassuolo.

Il bilancio sorride ai rossoneri: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Le vittorie del Sassuolo sono arrivate nelle ultime due sfide di campionato (nella giornata di andata, e nella sfida di ritorno della passata stagione). Nel dettaglio i precedenti delle ultime 10 sfide tra le due formazioni:

SASSUOLO - MILAN 0-1 | 27/02/2017

Ai rossoneri basta un gol su calcio di rigore realizzato da Carlos Bacca al 22' del primo tempo.

SASSUOLO - MILAN 0-2 | 05/11/2017

Alessio Romagnoli sblocca il risultato al 39'; Suso chiude il punteggio sul 2-0 al 67'.

MILAN - SASSUOLO 1-1 | 08/04/2018

Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Per i neroverdi la sblocca Politano al 75' ma il Milan acciuffa il pari nel finale con Kalinic all'86'.

SASSUOLO - MILAN 1-4 | 30/09/2018

Prima la blocca Frank Kessié al 39' poi raddoppia Suso al minuto 50. Cala il tris per i rossoneri Castillejo al 60'. La reazione del Sassuolo arriva con la rete di Djuricic al 68' ma sarà ancora Suso a chiudere il discorso al 94' siglando il gol del definitivo 1-4.

MILAN - SASSUOLO 1-0 | 02/03/2019

Ai rossoneri basta un autogol di Pol Lirola al 35' per conquistare i tre punti a San Siro. La partita si chiude anche con un'espulsione per Consigli che paga per un'uscita scellerata su Piatek.

MILAN - SASSUOLO 0-0 | 15/12/2019

Una partita in cui i rossoneri non riescono a capitalizzare le occasioni create. Gara a reti bianche e un punto a testa per le due formazioni.

SASSUOLO - MILAN 1-2 | 21/07/2020

Si gioca a Luglio la gara di ritorno dopo il blocco per la pandemia. La decide una doppietta di Ibrahimovic (in gol al 19' e al 45'+2), al Sassuolo non basta il gol di Caputo su calcio di rigore.

SASSUOLO - MILAN 1-2 | 20/12/2020

Leao sblocca la gara per il Diavolo dopo neanche 1' di gioco e Saelemaekers segna il raddoppio al minuto 26'. Cambia il risultato ma non l'esito della sfida il gol di Berardi all'89'.

MILAN - SASSUOLO 1-2 | 21/04/2021

Raspadori firma la rimonta del Sassuolo con una doppietta e risponde al gol di Calhanoglu che la sblocca al 30'.

MILAN - SASSUOLO 1-3 | 28/11/2021

L'ultima sfida di campionato è andata al Sassuolo. Per il Milan la sblocca Romagnoli che poi si farà espellere. Decidono i gol di Scamacca e Berardi e l'autogol di Kjaer.