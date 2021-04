Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Milan

Ecco i convocati di De Zerbi in vista del match di domani sera contro il Milan

Il Milan domani sera vuole vincere per avvinarsi all'Inter per tentare un ultimo attacco allo Scudetto, ma soprattutto per ipotecare la qualificazione Champions League, sempre che la formazione rossonera non venga esclusa dalle competizioni UEFA.

Per il match di San Siro però Stefano Pioli potrebbe fare a meno di quattro giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e, last but nont least, Ismael Bennacer: "Per domani abbiamo qualche problemino, sono situazioni che cercheremo di capire meglio domani mattina, mi riferisco a Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu e Theo. Hanno avuto difficoltà ad allenarsi oggi, domani saremo un po' più chiari. Bennacer e Calhanoglu sono due traumi contusivi, hanno preso colpi alle caviglie e oggi non si sono allenati. Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez sono affaticamenti muscolari e bisogna vedere domani se saranno smaltiti".