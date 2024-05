Sarri: “2-3 anni e smetto, il no al Milan di Berlusconi mi ha permesso di…”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che ha detto: “Sul passato, possibile, al Milan? Arrigo è uno dei pochi che ha cambiato il calcio. C’è un prima Sacchi e un dopo Sacchi nell’ultimo secolo. Se non fosse arrivato per me il no per Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli”.