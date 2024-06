Sarri contro i calendari affollati: “Se sono io a lamentarmi apriti cielo…”

Il tecnico Maurizio Sarri ha parlato dei calendari troppo affollati ma non solo. Ecco le sue parole in merito...

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato Maurizio Sarri che ha detto: " Calendari affollati e terreno di gioco spesso non all’altezza? Sì lo ribadisco. Il punto è che lo hanno detto anche Klopp e Guardiola ma nessuno ha commentato, se è Sarri a lamentarsi e allora apriti cielo”.

Ancora le sue parole

“Faccio io una domanda a lei: si farebbe operare da un chirurgo che ha il bisturi arrugginito? Bene, un calciatore non può giocare in un campo non idoneo. La Lazio? Ambiente appiattito, squadra intorpidita".