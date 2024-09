San Siro, novità importante: “Con lo stadio a privati non scatta il vincolo”

Milan e Inter hanno comunicato al sindaco di Milano Giuseppe Sala di non essere interessati al progetto di ristrutturazione di San Siro. Questa la decisione presa dai due club meneghini nel corso del vertice andato in scena qualche giorno fa.

A spiegarla è Emanuela Carpani, sovrintendente alle Belle Arti di Milano: "Quando un bene passa da una proprietà pubblica a una privata viene meno l’istituto della tutela “de iure”, che stabilisce che i beni pubblici aventi più di 70 anni sono automaticamente sottoposti a disciplina di tutela, finché non si fa la verifica di interesse culturale. Se un bene diventa privato questa tutela non scatta per legge".