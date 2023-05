San Siro, il Comitato SìMeazza si scaglia contro il sindaco Sala

Continua a far discutere la questione relativa al futuro di San Siro e alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Dopo mesi di trattative e di incontri, ad oggi non si è ancora arrivati a una decisione definitiva.

Per tale motivo il Comitato SìMeazza ha deciso di pubblicare un comunicato, stilato dal rappresentate Luigi Corbani, sulla questione San Siro. Attraverso questo avviso, il Comitato si è scagliato contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala per la poca chiarezza avuta (anche nei confronti dei due club meneghini).

Questo il contenuto del comunicato: “Il sindaco ha ancora la possibilità di uscire con dignità da questa vicenda. Dovrebbe consegnare i documenti che la società Asm Global aveva chiesto da dicembre 2022 per poter fare delle proposte di investimento e di gestione dello stadio di San Siro in maniera vantaggiosa per il Comune. Non si può ridurre la funzione del sindaco a maggiordomo dei fondi, di Scaroni e di Antonello”.