L’ascesa di Tonali, da tifoso rossonero a leader del Milan

Da tifoso a leader, l'esplosione di Sandro Tonali passa dal lavoro e dalle scelte di cuore per la sua fede rossonera.

Redazione Il Milanista

In una stagione che aspetta ancora di conoscere il verdetto finale nell'ultima giornata, il Milan è a un passo dal tricolore. Tra i protagonisti della stagione rossonera c'è senza alcun dubbio Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero si è ormai imposto come uno dei leader per il presente e futuro del Diavolo.

LaGazzettaDelloSport, questa mattina, ha dedicato un'approfondimento sull'ascesa di Sandro Tonali che in questa stagione si è definitivamente consacrato tra i migliori in Serie A nel suo ruolo. Come ricorda la Rosea Tonali è cresciuto tifando i colori rossoneri fin da bambino, come confermano i tanti gesti d'amore per il Milan. Nello specifico quelli che lo hanno visto protagonista nelle due trattative che lo hanno portato a Milanello. Durante la sessione estiva del 2020, appena viene a conoscenza dell'interesse dei rossoneri, chiude le porte a tutte le altre squadre interessate.

Un anno più tardi, dopo una stagione difficile per l'ambientamento, ha deciso di ridursi lo stipendio pur di rimanere al Milan e agevolare la trattativa per il riscatto del suo cartellino con il Brescia. E quest'anno ha dimostrato a tutti il suo valore. Oltre ai gol dell'ultimo mese, Tonali sembra un calciatore diverso dalla scorsa stagione. Più maturo dal punto di vista mentale, più forte fisicamente e con uno spirito da leader assoluto.

Questa stagione sta pagando i dividendi dell'investimento fatto dalla dirigenza e della doppia scelta di cuore, stipendio e fede calcistica. Il nativo di Lodi è salito in cattedra in un anno in cui il Milan aveva perso a parametro zero Hakan Çalhanoglu e ora si prepara a salutare anche Frank Kessié, calato nelle prestazioni rispetto alla passata stagione. Sandro Tonali è diventato un simbolo del 'milanismo', un giocatore in cui i tifosi rivedono la propria passione accanita per la squadra rossonera.