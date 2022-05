Tonali leader indiscusso: in estate fissato il colloquio con la dirigenza

Tonali è il fulcro di questo Milan, in estate il ragazzo avrà certamente un incontro con la dirigenza per ritoccare il proprio stipendio

Redazione Il Milanista

Sandro Tonali è il simbolo di questo Milan: Intelligente, talentuoso e con grande mentalità. Il gioiellinzao rossonero classe 2000, nell'ultima gara di campionato contro il Verona ha messo a segno un importantissima doppietta che ha steso la formazione di Tudor. Salgono a 5 le reti stagionali dell' ex Brescia che ha preso in mano le redini del centrocampo di Stefano Pioli, con giocate e prestazioni da capogiro. Come ricorda oggi il Corriere della Sera, Tonali si era abbassato lo stipendio la scorsa estate da 1,8 a 1,2 milioni di euro, ma dopo la grande stagione, avrà certamente un adeguamento del contratto.

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha provato a rispondere sul valore del cartellino di Tonali: "Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni".

Il ragazzo è una certezza del centrocampo rossonero e potrà esserlo anche per il futuro dell' Italia. Le prestazioni di Tonali hanno reso più lieve l'addio di Franck Kessie, che in estate sbarcherà al Barcellona a parametro zero. Certamente l' ex Brescia dovrà essere affiancato da un nuovo innesto, il sostituto potrebbe arrivare dalla Ligue 1. Il primo nome sulla lista di Federic Massara è il centrocampista lusitano del Lille Renato Sanches. Il classe 97' sta incantando tutti in Francia ed è pronto a vivere nuove esperienze europee.