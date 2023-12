San Siro, il TAR rinvia decisione sul vincolo: Milan e Inter non aspettano

Novità sul fronte stadio, con la decisione del TAR della Lombardia su San Siro che comporterà un altro rallentamento per il Milan e l'Inter

Non ci sono buone novità per il Milan quanto riguarda il tema San Siro . Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avrebbe rimandato la decisione sul vincolo apposto dalla sopraintendenza .

Il provvedimento prevede la non sospensione fino a marzo , quando ci sarà la decisione definitiva sulla legittimità dello stesso. Insomma, un ulteriore rallentamento per un eventuale progetto di riqualificazione dell'impianto.

Questo quindi s pingerà sia il Milan che l' Inter a continuare a procedere con i progetti alternativi per la costruzione di nuovi stadi di proprietà . Il club rossonero ha scelto l'area di San Donato , mentre quello nerazzurro l'area di Rozzano .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.