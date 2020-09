San Siro, stasera mille spettatori. Ma si punta alla riapertura al 25%

MILANO – L’Assessore allo Sport della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, con alcune dichiarazioni riportate da calciomercato.com ha espresso la volontà di riaprire lo stadio di San Siro al 25%: “Abbiamo voluto riaprire gli stadi al pubblico, per tutti gli sport e per tutti i campionati, facendo un passo avanti rispetto al Governo che non ha ancora emanato linee guida nazionali. Il prossimo passo riguarderà il 25% della capienza effettiva degli impianti, eliminando il limite massimo di mille spettatori, che non ha alcun senso per strutture grandi come San Siro o il Mediolanum Forum”.