San Siro, Milan e Inter verranno convocate da Sala nei prossimi giorni

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala convocherà sia il Milan che l'Inter a palazzo Lombardia per discutere del tema riguardante lo stadio San Siro. Ormai è appurato che le due società costruiranno uno stadio nei prossimi anni.

La volontà sarebbe quella di far rimanere a San Siro sia il Milan che l'Inter mentre le due società costruiranno il loro stadio. Nel mentre che ci saranno i lavori il sindaco di Milano vorrebbe che lo stadio Meazza continuasse ad essere la casa di Milan e Inter . Giuseppe Sala riuscirà nel suo intento?

