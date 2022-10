San Siro: costi salatissimi per l’elettricità, numeri da capogiro

In questo periodo storico in cui il prezzo dell'elettricità è balzato alle stelle, Milan ed Inter dovranno fronteggiare la spesa

In questo periodo storico in cui l'elettricità è balzata alle stelle, le società dovranno fronteggiare le spese. Proprio in tal senso, il Corriere della Sera ha rivelato i costi che Milan ed Inter saranno costrette a dividersi per i consumi dell’elettricità durante le partite casalinghe a San Siro.