Castillejo al Valencia: “Ho fatto di tutto per essere qui. Su Gattuso…”

Samu Castillejo è volato in Spagna, con precisione a Valencia per vivere una nuova avventura sportiva. Ad abbracciarlo però c'è Gattuso.

Redazione Il Milanista

Dopo due sessioni di calciomercato nelle quali lo vedevano fuori dai piani rossoneri e sul mercato, adesso si sta concretizzando il trasferimento di Samuel Castillejo. Proseguirà la sua carriera al Valencia di Gennaro Gattuso.

L’esterno destro fa così ritorno in Spagna, dove ha già vestito le maglie di Malaga e Villarreal. Nell’estate 2019 era approdato in rossonero, non ha mai fatto mancare l’impegno ma la sua incisività in fase offensiva non ha entusiasmato. Già dalla passata stagione era ai margini della squadra di Stefano Pioli e difatti ha collezionato poche presenze.

Aveva ancora un anno di contratto, ora dovrebbe firmare un triennale con il Valencia. Lì ritroverà Gennaro Gattuso, che è stato suo allenatore già al Milan. L’ex tecnico rossonero lo ha voluto fortemente e la società lo ha accontentato.

Castillejo stamattina è volato da Milano alla Spagna e, intervistato da Superdeporte.es, si è detto molto felice della nuova avventura: “Ho fatto di tutto per venire a Valencia, Gattuso è un vincente. Sono molto felice di essere qui, stavo per venire già a gennaio e ho fatto di tutto per venire qua”.

Samu voleva assolutamente trasferirsi nella squadra bianconera e il fattore Gattuso ha inciso: “Ho parlato con il mister e grazie a lui è stato tutto più veloce. Lo conoscete tutti come ex calciatore, ha una mentalità vincente e ci divertiremo. Penso che oggi pomeriggio potrò già allenarmi”. In bocca al lupo!