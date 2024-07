Milan, la trattativa per Samardzic non decolla: i dubbi dell’Udinese

Il Milan è in piena tournée americana, dove nella notte ha battuto 3-2 il Manchester City in amichevole. Nel frattempo, da questa parte dell'Oceano, la dirigenza rossonera continua a lavorare sul calciomercato , per varie trattative.

Tra queste c'è anche quella per Lazar Samardzic , che sta vivendo una fase di stallo. Nelle ultime settimane il Diavolo ha messo nel mirino il talentuoso centrocampista dell' Udinese , che potrebbe essere un jolly offensivo per Fonseca .

Come scrive il Corriere della Sera però, il club friulano ha dei dubbi. Il Milan infatti ha provato a proporre Tommaso Pobega e Yacine Adli come contropartite, profili che non convincono i bianconeri. I rossoneri quindi dovranno pensare ad altri nomi o cambiare formula per provare un altro assalto al classe 2002.