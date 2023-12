Salvini: “Buon Natale Milan, speriamo che l’anno nuovo porti aria nuova”

Un'altra brutta serata ieri per il Milan . Allo stadio Arechi di Salerno, i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro la Salernitana . Dopo l'iniziale vantaggio siglato da Tomori , la squadra di Pioli ha subito la rimonta dei padroni di casa, che l'hanno ribaltata con Fazio e Candreva . Il Diavolo poi l'ha ripresa al 90' con Jovic . Tra i tanti commenti alla prestazione dei rossoneri, c'è stato anche quello di Matteo Salvini sui suoi profili social.

" Senza anima, senza gioco, senza guida . Se non si cambia, si affonda, oppure a qualcuno va bene così? Buon Natale Milan, speriamo che l’anno nuovo porti aria nuova ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.