Salta Kaio Jorge, il Milan punta Randal Kolo Muani

Dopo aver perso Kaio Jorge il Milan ha individuato in Randal Kolo Muani il nuovo obiettivo per rinforzare l'attacco

E pensare che il classe '98 avrebbe già potuto essere in Italia. Cremonese e Vicenza lo avevano seguito ma Muani non superò i provini. Ora il Milan che lo segue con interesse nonostante la richiesta del Nantes di 10 milioni di euro. Una cifre che, come per Kaio Jorge, si potrebbe abbassare avendo il contratto in scadenza a giungo 2022. Sul francese c'è anche l'interesse del Southampton.