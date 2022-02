Salernitana-Milan, ecco i numeri della gara: Rebic torna al gol dopo 5 mesi

Ecco tutte le statistiche maturate all’Arechi nel match di ieri sera. Rebic torna al gol dopo ben cinque mesi.

Ieri sera il Milanha pareggiato per 2-2- la gara contro la Salernitana. Risultato decisamente amaro per i rossoneri, che vale come una sconfitta. Gli uomini di Pioli erano riusciti a passare subito in vantaggio, grazie al gol di Messias giunto dopo soli cinque minuti. Nel corso della gara i rossoneri si sono trovati anche in svantaggio, riuscendo poi a trovare il pareggio al 77esimo grazie alla rete di Rebic. Sprecata dunque un’occasione d’oro, che avrebbe permesso ai diavoli di allungare ancor di più la distanza sui nerazzurri. Tuttavia questo non è il momento per abbattersi. Già venerdì sera c’è l’occasione per tornare a vincere in campionato, nella gara contro l’Udinese.