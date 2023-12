Salernitana-Milan, si rivede Bennacer tra i titolari. Out Musah e Pobega

Questa sera avverrà lo scontro tra la Salernitana e il Milan. I rossoneri ritrovano Bennacer, mentre non ci saranno Musah e Pobega

Questa sera alle 20:45 il Milanscenderà in campo in casa della Salernitana, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. I rossoneri sono alla ricerca di un risultato importante in campionato, dopo la vittoria ottenuta contro il Monza nella scorsa giornata.

I Diavoli vogliono conquistare i tre punti fuori casa, cosa che non succede dal 7 ottobre. Allo stesso tempo però non dovranno sottovalutare i padroni di casa. I granata sono attualmente ultimi in classifica, ma godo dell’appoggio e della spinta dei loro tifosi.

Per questo match Stefano Pioli ha le scelte un po’ forzate rispetto all’ultima partita disputata. Il Milan ha recuperato soltanto capitan Calabria. A centrocampo torna titolare Bennacer dopo ben 226 giorni dall’ultima volta. Non ci saranno invece Musah (assente per un affaticamento muscolare) e Pobega (operato ieri in Finlandia per la riparazione del tendine retto femorale sinistro).

