Sala risponde a Scaroni: “Se avessi la possibilità di togliere il vincolo…”

Giuseppe Sala , sindaco di Milano, torna a parlare del possibile nuovo impianto del Milan, ricordando il vincolo sullo stadio . Stavolta in risposta alle parole di Scaroni su San Siro . Ecco le parole del primo cittadino milanese riportate dai microfoni di SportMediaset.

"Se avessi la possibilità di togliere il vincolo prospettato dalla Sovrintendenza sullo stadio Meazza, lo toglierei e credo che un vincolo del genere, che tra l'altro è di tipo culturale, è una follia, però siccome qualcuno l'ha messo dobbiamo capire cosa possiamo fare. Non ho il potere di toglierlo ma se lo potessi fare lo toglierei in un secondo".

