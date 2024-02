Sala presenta il nuovo San Siro: “Idea da 300 milioni, ma…”

Il massimo cittadino meneghino sta cercando in tutti i modi di chiudere un nuovo accordo con le due massime società del calcio italiano

Beppe Sala non vuole perdere l'Inter e il Milan, proprio per questo inizia a muoversi sotto il punto di vista del nuovo San Siro. Proprio in queste ore è stato presentato il nuovo progetto, si parla di un investimento da ben 300 milioni di euro che vedrebbe lo stadio mantenere una certa struttura, ma allo stesso tempo essere rivoluzionato.