Sala: “Inviteremo Milan e Inter a restare a San Siro. Sul ricorso…”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare del futuro di San Siro. Per il momento i due club milanesi, Inter e Milan , sembrano indirizzate a costruire i nuovi impianti fuori dal comune. Il primo cittadino ha affrontato ancora una volta il tema del vincolo su San Siro : "Le tempistiche del ricorso contro il vincolo posto su San Siro? Non ne ho idea, ma faremo due cose adesso: da un lato il ricorso, dall'altro inviteremo le squadre di nuovo a riflettere sulla possibilità di stare a San Siro”.

Sul ricorso

“Il vincolo lo riteniamo ingiusto, non fondato. Il ricorso è un atto di tutela perché quello è un danno economico a un nostro bene, quindi se non lo facessi non mi sentirei di tutelare lo stadio. In più lo facciamo perché vediamo questo vincolo come una forzatura".